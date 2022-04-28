Главный тренер Ромы Жозе Моуринью решил проигнорировать выбор своего бывшего клуба в пользу Эрика Тен Хага.

Журналист спросил португальца, нет ли у него каких-либо советов для очередного специалиста, который попытается возродить мощь "красных дьяволов".

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"Вы правильно подметили, это мой бывший клуб. Но не нынешний, поэтому никаких советов не имею, нет", – отрубил Моуринью.

Напомним, именно "Особенный" остается последним тренером, приводившим МЮ к трофеям. В сезоне 2016/17 команда выиграла Кубок лиги и Лигу Европы, а в 2016-м Суперкубок Англии.

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