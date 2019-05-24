Моуринью не возглавит Ювентус из-за особых отношений с Интером, – Sky Sports

Известный португальский тренер Жозе Моуринью скорее всего не возглавит "Старую синьору" этим летом.

Жозе Моуринью не будет главным тренером Ювентуса, утверждает Sky Sports.

Моуринью анонсировал возвращение к работе

Португалец не возглавит туринскую команду из-за особых отношений с Интером. Он проработал в Милане с 2008 по 2010 год и выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет видеть Моуринью в Ювентусе, и пытается убедить руководство "Старой синьоры" назначить португальского специалиста на должность главного тренера. Сам Жозе также не прочь поработать с Роналду, но в другом клубе.

Рекорды в Италии и несбыточная мечта о Лиге чемпионов даже с Роналду: чем запомнится Аллегри в Ювентусе