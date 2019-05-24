Моуринью не возглавит Ювентус из-за особых отношений с Интером, – Sky Sports

Овертайм — 08:00 211
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Син володаря "Золотого м'яча" і німецький десант: США – перший суперник збірної України на Кубку світу U-20
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Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растетСборная Украины — 23 май 796
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Украина U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпионата мираСборная Украины U-21 — 23 май 494
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Динамо может пригласить Навалку – он выводил сборную Польши на ЧМ-2018Украина — 23 май 1120
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"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудутьОвертайм — 23 май 434