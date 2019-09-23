Моуринью не верит в перспективы Рашфорда на позиции центрфорварда

Бывший наставник английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью высказался относительно идеи использовать Маркуса Рашфорда на позиции центрального нападающего.

"Я не утверждаю, что он никогда не сможет стать настоящим "девятым номером". Он может быть опасным на этой позиции, особенно если соперник играет не слишком закрыто и дает простор. Но против Манчестер Юнайтед, тем более на Олд Траффорд, соперники обычно ставят один, а то и два "автобуса", а в такой ситуации Рашфорд не может играть спиной к воротам.

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Его результативность не соответствует требованиям к центральным нападающим. Ставя его на фланг, думаю, можно ожидать от него до 10-12 голов за сезон. Он большой профессионал, работает на команду, понимает, что от него требуется при игре в обороне. Он может быть значительно полезнее на фланге, чем играя на месте "девятки", – рассказал Моуринью в эфире Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер использует Рашфорда на позиции центрфорварда. В свою очередь в сборной Англии он играет на фланге.

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