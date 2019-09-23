toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Моуринью не верит в перспективы Рашфорда на позиции центрфорварда

14:12 46 Читати українською
Моуринью не верит в перспективы Рашфорда на позиции центрфорварда
Маркус Рашфорд / официальный сайт АПЛ

Бывший наставник английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью высказался относительно идеи использовать Маркуса Рашфорда на позиции центрального нападающего.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Я не утверждаю, что он никогда не сможет стать настоящим "девятым номером". Он может быть опасным на этой позиции, особенно если соперник играет не слишком закрыто и дает простор. Но против Манчестер Юнайтед, тем более на Олд Траффорд, соперники обычно ставят один, а то и два "автобуса", а в такой ситуации Рашфорд не может играть спиной к воротам.

Рой Кин уничтожил Манчестер Юнайтед за провал с Вест Хэмом

Его результативность не соответствует требованиям к центральным нападающим. Ставя его на фланг, думаю, можно ожидать от него до 10-12 голов за сезон. Он большой профессионал, работает на команду, понимает, что от него требуется при игре в обороне. Он может быть значительно полезнее на фланге, чем играя на месте "девятки", – рассказал Моуринью в эфире Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер использует Рашфорда на позиции центрфорварда. В свою очередь в сборной Англии он играет на фланге.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко голом унизил самого дорогого защитника мира и стал лучшим, а Сульшер "плывет"

blog_ava
Шахтер хотел слить наши данные сепарам, как в 2014 году, – ультрас "горняков" сделали громкое заявление
07:30
1081
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
10
мин
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук