Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью не спешит прогнозировать расположение своей команды в Премьер-лиге по итогам сезона.

"Рано думать о таблице. У всех еще есть матчи впереди. Если говорить о нас, то мы уже сыграли по два поединка с Ливерпулем, Челси и Манчестер Сити.

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Таким образом, мы должны бороться и ждать до последнего матча, чтобы увидеть, что произойдет. Все может случиться. Мы можем финишировать в топ-4, в топ-6 или вообще за пределами первой шестерки. Мы должны быть уверены, что с нами случится самое лучшее", – цитирует Моуринью BBC Sports.

Заметим, Тоттенхэм расположился на 9 строчке турнирной таблицы АПЛ. В 25-м туре "шпоры" сойдутся с Вест Хэмом уже 21 февраля.

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