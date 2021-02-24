"Хорошая игра, мы прошли дальше, выиграли матч так, как хотели, не прибегая к аварийному плану. Мы действовали хорошо на протяжении продолжительных отрезков, а все четыре гола были прекрасны. Запоминающийся вечер для ребят, сыгравших впервые, и отмечу отсутствие травм.

Шедевр Алли, красота Бейла и дубль Винисиуса в видеообзоре матча Тоттенхэм – Вольфсберг

У Деле Алли был тяжелый период. У него была травма, в то же время все говорили, говорили, говорили о том, останется он или уйдет. Рынок закрыт, травма залечена, он начал охотно работать. Он играет очень хорошо, забил прекрасный гол. Но значение двух его голевых передач и усердной работы на благо команды для меня больше.

На поле сегодня не было ни одного игрока, выступлением которого я не был бы доволен. Мы выступили хорошо. Будут ли все эти люди в стартовом составе в воскресном матче? Нет. Но мы играем в четверг, в воскресенье, снова в четверг", – цитирует Моуринью BBC.

К слову, подопечные Жозе прошли в 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 8:1.

Гол и два ассиста Алли обеспечили Тоттенхэму разгром Вольфсберга – подопечные Моуринью в 1/8 финала Лиги Европы