Бывший наставник Реала, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма и ряда других клубов Жозе Моуринью признался, что еще планирует поработать тренером.

"Сейчас у меня нет никаких планов. Я продолжаю жить своей обычной жизнью, чувствую себя свежим, чувствую себя спокойно. Я в отпуске.

Моуринью официально нашел новую работу после увольнения из Тоттенхэма

У меня есть больше времени, чтобы провести работу над ошибками и анализ последних результатов. Я подожду, прежде чем вернусь в футбол. Я буду ждать работы не только в нужном клубе, но и в соответствующей мне культуре. Возможно, возвращение в следующем сезоне к работе будет преждевременным, посмотрим", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, Моуринью остался без работы 19 апреля, когда Тоттенхэм уволил его с должности главного тренера. Специалист достаточно быстро трудоустроился на радиостанции TalkSport.

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