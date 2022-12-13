Жозе Моуринью хотел бы совмещать работу в Роме с работой в сборной.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью поставил Федерации футбола Португалии (FPF) жесткое условие, при котором он согласится возглавить сборную Португалии. Как информирует Voetbal International, ссылаясь на A Bola, 59-летний наставник хотел бы совмещать работу в Роме и сборной.

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Пока что неизвестно, как FPF относится к такой возможности.

Сейчас главным тренером сборной Португалии продолжает оставаться Фернанду Сантуш, контракт которого заканчивается в 2024 году. Однако, по информации многих СМИ, он не доработает до окончания срока соглашения.

Ранее в различных интернет-изданиях появлялась информация о том, что сборную Португалии могут возглавить два бывших тренера Шахтёра – Паулу Фонсека и Луиш Каштру.

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