"Мне жаль Тоби. Он прекрасно выступил (в матче с Манчестер Сити – прим.), у него серьезная травма. Это травма от усталости.

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Тоби получил мышечную травму, но не такую серьезную, как мы сначала думали. Ему понадобится время, чтобы восстановиться, но не месяц, как мы сразу думали. Я бы сказал, что от двух до четырех недель", – приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, что бельгиец получил повреждение в субботнем матче против Манчестер Сити в рамках АПЛ. К слову, Тоби сыграл в 10 матчах текущего сезона, однако не отличался результативными действиями.

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