Моуринью назвал самого дорогого игрока мира – это не Месси и не Роналду

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поразмышлял над качествами, которыми должен обладать самый дорогой игрок мира.

"Необязательно говорить, кем он станет через пять или десять лет.

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Если говорить об экономическом аспекте, то важен возраст, и в этом плане Мбаппе – самый дорогой футболист в мире на данный момент. Если гипотетически состоится трансфер, то он будет самым дорогим", – сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

Напомним, 20-летний форвард перешел из Монако в ПСЖ летом 2018 за 135 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 23 матча, в которых отметился 26-ю голами и 10-ю ассистами.

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