"Пенальти не был моментом, созданным Лестером, мы сами допустили эту ошибку. Одиннадцатиметровый выбивается из контекста игры, потому что на тот момент был наш лучший отрезок первого тайма. Тоттенхэм плохо начал матч.

Тоттенхэм – Лестер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Первые 20 минут мы плохо играли, оставляли свободное пространство. Наш прессинг, наше настроение – все это мне не понравилось. Позже мы изменили игру и адаптировались, наступил период доминирования и создание моментов. А потом случился пенальти, не следует из логики игры.

Во второй половине матча Лестер тоже не создавал нам проблем. Был автогол Тоби, и больше я ничего не могу вспомнить в их исполнении. Помню только, как Шмейхель сделал невероятный сейв. Да, мы не создали 15 моментов, и Лестер хорошо защищался", – приводит слова португальца BBC.

После 14-ти туров Тоттенхэм расположился на 5-й строчке, Лестер поднялся на второе место.

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