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Моуринью назвал одного из самых недооцененных игроков современного футбола – это футболист Барселоны

14:55 40 Читати українською
Моуринью назвал одного из самых недооцененных игроков современного футбола – это футболист Барселоны
Иван Ракитич / ФК Барселона

Экс-тренер Реала Жозе Моуринью похвалил стиль игры Барселоны после победы над Реалом и отметил хорватского хавбека Ивана Ракитича.

 
Иван Ракитич 26’

"Барселона намного лучше играет, нежели в прошлые сезоны. Они хорошо командно атакуют и защищаются. Возможно, игровой стиль каталонской команды не такой зрелищный как раньше, однако это приносит результат. "Блаугранас" выглядят очень солидно".

"Возможно, Серхио хотел повысить градус матча", – Моуринью прокомментировал удар Рамоса по лицу Месси

Португальский специалист также отметил игру тер Штегена и пару центральных защитников Лангле-Пике, но особая порция комплиментов досталась автору победного мяча в ворота Реала Ивана Ракитича.

"Ракитич играет фантастически. Хорошо защищается, легко работает с мячом, страхует партнеров. Иван – один из самых недооцененных игроков мира", – сказал Моуринью в эфире телеканала beIN Sport.

Напомним, вчера Барселона второй раз за неделю переиграла Реал на Сантьяго Бернабеу.

Теги
Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона Испания Иван Ракитич Иван Ракитич Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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