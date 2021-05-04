"Спасибо семье Фридкин за то, что выбрали меня, чтобы я возглавил эту замечательную команду и стал частью их планов. После встреч с владельцами и гендиректором Тьягу Пинту, я сразу понял полноту амбиций Ромы. Это те же амбиции и стремления, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Моуринью официально возглавит Рому

Невероятная страсть болельщиков Ромы убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. В то же время я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и надеюсь, что медиа оценят, что я буду говорить дальше, но позже", – приводит слова Моуринью официальный сайт Ромы.

Отметим, португалец заменит Паулу Фонсеку, который летом покинет Рому. Контракт Моуринью с римлянами рассчитан на 3 года – до 30 июня 2024-го.

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