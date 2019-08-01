Моуринью назвал главную проблему Челси в сезоне 2019/20

Экс-тренер Челси Жозе Моуринью не считает запрет на трансферы самой большой проблемой лондонцев.

"Я просто приведу вам пример: Челси нужен центральный защитник – вот вам Зума! Вам не нужно покупать, не нужно тратить деньги. Есть Зума!

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Тебе нужен молодой нападающий – есть Тамми Абрахам! Он твой, он знает команду, он был воспитан клубом. Он в аренде, он уже сыграл несколько матчей в Премьер-Лиге, он играл в Чемпионшипе, но на самом высоком уровне, за такой великий клуб, как Астон Вилла. Он готов!

Единственная проблема Челси – это то, что они лишились феноменального игрока. Эден Азар был особенным игроком для клуба, и они потеряли его. За исключением этого я не вижу никаких проблем для лондонцев", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, ФИФА запретила английскому гранду регистрировать новых игроков в ближайшие 2 трансферных окна из-за многочисленных нарушений при оформлении переходов несовершеннолетних футболистов.

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