toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Моуринью назвал главную проблему Челси в сезоне 2019/20

15:13 16 Читати українською
Моуринью назвал главную проблему Челси в сезоне 2019/20
Эден Азар и Жозе Моуринью / Фото The Realm News

Экс-тренер Челси Жозе Моуринью не считает запрет на трансферы самой большой проблемой лондонцев.

"Я просто приведу вам пример: Челси нужен центральный защитник – вот вам Зума! Вам не нужно покупать, не нужно тратить деньги. Есть Зума!

Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе

Тебе нужен молодой нападающий – есть Тамми Абрахам! Он твой, он знает команду, он был воспитан клубом. Он в аренде, он уже сыграл несколько матчей в Премьер-Лиге, он играл в Чемпионшипе, но на самом высоком уровне, за такой великий клуб, как Астон Вилла. Он готов!

Единственная проблема Челси – это то, что они лишились феноменального игрока. Эден Азар был особенным игроком для клуба, и они потеряли его. За исключением этого я не вижу никаких проблем для лондонцев", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, ФИФА запретила английскому гранду регистрировать новых игроков в ближайшие 2 трансферных окна из-за многочисленных нарушений при оформлении переходов несовершеннолетних футболистов.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
СК Днепр-1 – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:59
470
Теги
Тамми Абрахам Тамми Абрахам Трансферы Челси Эден Азар Эден Азар Курт Зума Курт Зума Челси Челси Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
36
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук