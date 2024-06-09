Моуринью назвал фаворитов Евро-2024 и отбросил одного претендента на золото: "У них не очень талантливое поколение"
16:58 - Читати українською
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью высказался относительно претендентов на победу на чемпионате Европы.
"Я думаю, что практически все думают так же как я. Португалия, Англия, Франция, потом Германия, Испания.
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Будет ли Италия чемпионом Европы? Я так не думаю. У них не очень талантливое поколение. Я не думаю, что они снова выиграют", – цитирует Моуринью O Jogo.
Напомним, что Италия действующий чемпион Европы. В финале Евро-2024 итальянцы победили сборную Англии в серии пенальти.
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