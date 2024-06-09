"Я думаю, что практически все думают так же как я. Португалия, Англия, Франция, потом Германия, Испания.

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Будет ли Италия чемпионом Европы? Я так не думаю. У них не очень талантливое поколение. Я не думаю, что они снова выиграют", – цитирует Моуринью O Jogo.

Напомним, что Италия действующий чемпион Европы. В финале Евро-2024 итальянцы победили сборную Англии в серии пенальти.

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