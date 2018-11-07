Моуринью назвал фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что у Ювентуса больше всего шансов на победу в самом престижном клубном турнире Европы.

"Завтра нас ждет большой матч. Ювентус – фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне.

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У меня прекрасные отношения с Аллегри, мы хорошие друзья. У нас очень хорошие отношения с Ювентусом, поэтому у меня нет плохих воспоминаний о времени, когда я работал в Серии А", – передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, матч 4-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится завтра, 7 ноября. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22 часа по Киеву.

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