Моуринью назвал 11 лучших игроков Лиги чемпионов-2018/19 по своей версии – в списке 6 игроков Ливерпуля

Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью назвал свою символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Жозе Моуринью назвал свою версию символической сборной Лиги чемпионов сезона 2018/19, сообщает Mirror. В команде оказались сразу 6 игроков Ливерпуля.
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Вратарь: Алиссон (Ливерпуль)
Защитники: Маттейс де Лигт (Аякс), Трент Александер–Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – Ливерпуль)
Полузащитники: Кристиан Эриксен (Тоттенхэм), Донни ван де Беек, Фрэнки де Йонг (оба – Аякс)
Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Садьо Мане, Мохамед Салах (оба – Ливерпуль).
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