Президент Тоттенхэма Даниэл Леви придумал, как избавиться от Нуну Эшпириту Санту в случае слабых результатов.

В контракте наставника "шпор" прописан отдельный пункт об увольнении без компенсации, сообщает The Athletic.

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Летом Нуну подписал с Тоттенхэмом соглашение до 2023 года, однако может покинуть пост уже по окончании сезона 2021/22. Если лондонцы финишируют за пределами топ-6 АПЛ, то контракт португальца можно будет разорвать без единого пенни дополнительной компенсации. Очевидно, Леви сделал выводы после сотрудничества с Жозе Моуринью, которому пришлось выплатить 30 млн фунтов.

Добавим, что сейчас Тоттенхэм занимает лишь восьмую строчку АПЛ, поэтому Эшпириту Санту следует приложить больше усилий для сохранения работы.

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