"Волки" заинтересованы в подписании опытного испанца. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

Сборная Италии тепло попрощалась с травмированным Спинаццолой – трогательное видео

Тренерский штаб римлян во главе с Жозе Моуринью вынужден искать исполнителя на левый фланг из-за тяжелой травмы открытия чемпионата Европы-2020 Леонардо Спинаццолы. Он вылетел ориентировочно на 6 месяцев. Рома готова взять Алонсо в аренду с правом выкупа. Альтернатива – защитник Фиорентины Кристиано Бираги.

К слову, в сезоне 2020/21 Маркос Алонсо провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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