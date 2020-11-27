Потухшая звезда "лис" может продолжить карьеру в Лондоне, утверждает Transfer Window Podcast.

Талант Барселоны Пуч может перебраться в Англию

Тоттенхэм намерен подписать Грея в зимнее трансферное окно. Англичанин потерял место в обойме Лестера и готов сменить клубную прописку. Контракт вингера действует до лета 2021-го, поэтому январь – последняя возможность "лис" заработать на продаже воспитанника Бирмингема.

В нынешнем сезоне Демарай Грей провел лишь 90 минут за первую команду Лестера – в матче Кубка лиги против лондонского Арсенала. Еще 1 поединок полузащитник сыграл за дубль "лис" против Вест Хэма U-23 и забил 2 мяча.

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