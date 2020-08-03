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Моуринью нашел неожиданного дублера для Кейна, – Daily Mail

3 августа 23:30 - Читати українською
Моуринью нашел неожиданного дублера для Кейна, – Daily Mail
Кейн и Моуринью / фото из соцсетей

Лондонский Тоттенхэм в межсезонье может подписать форварда Уотфорда Троя Дини. "Шершни" по итогам сезона 2019/20 вылетели в Чемпионшип.

Опытный нападающий может продолжить выступления в АПЛ, сообщает Daily Mail.

Тоттенхэм хочет приобрести лидера Порту

Дини заинтересовал Тоттенхэм. Капитан Уотфорда может усилить "шпор" перед стартом нового сезона. Там Дини станет дублером Харри Кейна, который периодически имеет проблемы со здоровьем. В свою очередь "шершни" заинтересованы в переходе своего лидера, чтобы разгрузить зарплатную ведомость после вылета в Чемпионшип. Вероятно, 32-летний центрфорвард переедет в Тоттенхэм на правах аренды.

В прошлом сезоне Трой Дини провел 27 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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