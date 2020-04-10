Моуринью нашел преемника Льориса во Франции

Лондонский Тоттенхэм нацелился на голкипера французского Лилля Майка Меньяна.

"Шпоры" заинтересованы в подписании 24-летнего французского голкипера, утверждает Le 10 Sport.

Моуринью раскаялся за нарушение карантина

Трансфер Меньяна – личная инициатива наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью. Португальский специалист считает, что вратарь "догов" способен заменить основного голкипера лондонцев Уго Льориса. Более того, речь идет не только о перспективе. Тоттенхэм готов расстаться с одним из своих лидеров, если это будет способствовать переходу Меньяна.

В нынешнем сезоне воспитанник ПСЖ провел за Лилль 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 мячей. Контракт Майка Меньяна с "догами" действует до лета 2022 года.

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