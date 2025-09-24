"Это крайне несправедливый результат. Одна команда хотела победить, другая хотела ничьей. Нас оштрафовали за ужасный результат против соперника, который забил фантастический гол с технической точки зрения, нанеся единственный удар по воротам. Но я должен смотреть на гол с точки зрения тренера Бенфики. Нельзя пропускать гол на 90-й минуте после 45 минут качественной игры, интенсивности, такого подбора мяча, огромных усилий... Мы сделали все, чтобы победить. Нельзя пропускать такие голы. Мы можем пропускать, но не такие голы.

Гол Судакова в видеообзоре матча Бенфика – Риу Аве – 1:1

У нас было шесть игроков перед мячом, мы выигрывали 1:0, семь игроков в атакующих позициях, и только трое сзади. Это было наивно, нехватка общего опыта, понимания игры. То, что мы сделали неправильно в первом тайме, недостаток объективности, это то, что мы должны были сделать. Результат болит, несправедливость этого болит, то, как мы пропустили гол, болит. С появлением игроков, которые вышли на поле, команда начала играть по-другому, забивать голы...

А если вы не засчитываете гол, потому что кому-то наступили на палец ноги или потянули за футболку – мне не нравится современный футбол. Главный герой игры – это арбитр VAR. Он вызвал судью, чтобы он посмотрел то, что мы все видели, а судья не имеет характера игнорировать то, что говорит VAR. И мы не команда, которая имеет присутствие в штрафной площадке, способна на навесы, но мы забили хороший гол. Мы потеряли два важных очка.

Это было желание победить, быть Бенфикой, выложиться на полную – именно это скрывало их физические ограничения. Игрокам не хватало немного свежести, но они хотели сохранить команду и развивать результат первой игры; они выкладывались на полную до конца. Игра не закончилась, когда мы забили, но, возможно, в сознании футболистов это был победный гол, и они не изменили своего мышления.

Мне не нравятся такие отмененные голы (как забитый мяч Антониу Силвы – прим.), в любом случае. Это современный футбол, был вызван VAR, и они вынесли решение. Честно говоря, я не думаю, что этот гол следовало отменять. А игрок, который имитирует фол за пределами штрафной площадки на 5-й компенсированной минуте, получает желтую карточку? Кто должен получить желтую карточку? Имитатор или игроки, которые всю игру затягивали ее? Есть критерии. Но эта ничья в этом случае – это поражение, я не люблю об этом говорить", – цитирует Моуринью A Bola.

Судаков забил, но Бенфика не победила в дебютном матче Моуринью на Да Луж – Трубин пропустил на последних минутах