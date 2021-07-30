Новый наставник итальянской Ромы Жозе Моуринью не отказался от намерений усилить среднюю линию команды. На радар "волков" попал звезда немецкой Бундеслиги.

Хавбек Боруссии Д Дилэйни может оказаться в Роме, утверждает журналист Майк Макгрет в своем твиттере.

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Датчанин стал альтернативным вариантом на позицию в центре поля. На трансфере Дилэйни тренерский штаб "волков" будет настаивать, если сорвется подписание Джаки из лондонского Арсенала. Переговоры с "канонирами" пока не увенчались успехом.

К слову, в сезоне 2020/21 Томас Дилэйни провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

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