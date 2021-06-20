Моуринью в телефонном разговоре пообщался с Рамосом относительно вероятного прихода испанца в Рому, сообщает Calciomercato.

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Впрочем, трансферу могут помешать сразу 2 фактора. Во-первых – финансовые запросы Серхио, которые могут стать неподъемными для "волков". Кроме этого, Рома должна составить конкуренцию более именитым клубам, которые будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, за 16 лет в мадридском гранде Серхио Рамос провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. В его активе 23 трофея в футболке Реала.

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