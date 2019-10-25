toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Моуринью надеется на приглашение от Реала – легенда мадридцев может войти в тренерский штаб одиозного португальца

18:23 63 Читати українською
Моуринью надеется на приглашение от Реала – легенда мадридцев может войти в тренерский штаб одиозного португальца
Жозе Моуринью / Reuters

Жозе Моуринью надеется вскоре возглавить мадридский Реал, если руководство "сливочных" все же уволит Зинедина Зидана.

Португальский специалист внимательно следит за ситуацией на тренерском мостике мадридцев, информирует AS.

Игроки Реала усиленно работают, чтобы избежать возвращения Моуринью

Моуринью отклоняет предложения от других клубов, поскольку знает о возможной отставке Зидана, которая может случиться в ближайшее время. Экс-тренер Манчестер Юнайтед уже обсудил со своими помощниками планы работы в Королевском клубе. К слову, в штабе Моуринью может произойти звездное пополнение, утверждает Diario Sport. "Особенный" рассматривает вариант с приглашением экс-хавбека Реала Хаби Алонсо, который в свое время играл под его руководством.

Напомним, что у Моуринью уже был опыт работы в Реале с 2010 по 2013 год. Тогда звездный португалец выиграл со "сливочными" один чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Жозе Моуринью Жозе Моуринью Хаби Алонсо Хаби Алонсо Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
17
мин
Майнц
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук