Моуринью надеется на приглашение от Реала – легенда мадридцев может войти в тренерский штаб одиозного португальца

Жозе Моуринью надеется вскоре возглавить мадридский Реал, если руководство "сливочных" все же уволит Зинедина Зидана.

Португальский специалист внимательно следит за ситуацией на тренерском мостике мадридцев, информирует AS.

Игроки Реала усиленно работают, чтобы избежать возвращения Моуринью

Моуринью отклоняет предложения от других клубов, поскольку знает о возможной отставке Зидана, которая может случиться в ближайшее время. Экс-тренер Манчестер Юнайтед уже обсудил со своими помощниками планы работы в Королевском клубе. К слову, в штабе Моуринью может произойти звездное пополнение, утверждает Diario Sport. "Особенный" рассматривает вариант с приглашением экс-хавбека Реала Хаби Алонсо, который в свое время играл под его руководством.

Напомним, что у Моуринью уже был опыт работы в Реале с 2010 по 2013 год. Тогда звездный португалец выиграл со "сливочными" один чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок.

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