Рома уже в начале трансферного окна отпускает футболистов, не входящих в планы главного тренера.

Голкипер Даниэль Фусато свободным агентом перешел в Ибицу, а фланговый защитник Брайан Рейнольдс будет год выступать в аренде за Вестерло, информирует официальный сайт "волков".

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Рома приобрела вратаря Палмейраса в 2019 году за 500 тысяч евро, но тот не смог приблизиться к основе. За весь период в Италии Фусато наиграл всего 8 матчей и пропустил 11 голов. Рейнольдса римляне купили у Далласа почти за 7 млн евро. Пока 20-летний американец тоже не тянет основу Ромы, поэтому получает практику в арендах.

Напомним, команда Моуринью завершила прошлый сезон чемпионата Италии шестой и выиграла Лигу конференций.

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