Рома и Марсель договорились об аренде 23-летнего турка, сообщает официальный сайт французского клуба. Летом следующего года провансальцы обязаны выкупить Дженгиза за 8,4 млн евро. Также Рома получит 20% от последующего трансфера футболиста.

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Стоит заметить, что Ундер прошлый сезон также провел в аренде. Паулу Фонсека отпустил его в Лестер. С приходом на тренерский мостик Жозе Моуринью ситуация для футболиста не изменилась. Ожидается, что со временем "волки" попрощаются еще с рядом игроков, которые не нужны тренерскому штабу.

К слову, Рома купила Ундера летом 2017 года за более чем 14 млн евро. С тех пор турок сыграл за римлян 88 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

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