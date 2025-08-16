Как сообщает журналист Самет Чаир, Фенербахче, который возглавляет Жозе Моуринью, подал официальное предложение Реалу, которое предусматривало переход украинца Андрея Лунина в Турцию с обменом на вратаря Доминика Ливаковича.

Впрочем, Реал, по данным источника, не заинтересован в такой сделке и не намерен расставаться с 26-летним Луниным. Также, недавно сообщалось о том, что сам Лунин не планирует покидать команду и хочет остаться в Мадриде.

К слову, в прошлом сезоне украинский голкипер сыграл 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов, в 6 поединках сыграл на ноль. Контракт украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2030 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

