Моуринью нацелился на Лунина – Реал получил неожиданное предложение
Фенербахче сделал запрос на трансфер вратаря Реала Андрея Лунина.
Как сообщает журналист Самет Чаир, Фенербахче, который возглавляет Жозе Моуринью, подал официальное предложение Реалу, которое предусматривало переход украинца Андрея Лунина в Турцию с обменом на вратаря Доминика Ливаковича.
Впрочем, Реал, по данным источника, не заинтересован в такой сделке и не намерен расставаться с 26-летним Луниным. Также, недавно сообщалось о том, что сам Лунин не планирует покидать команду и хочет остаться в Мадриде.
К слову, в прошлом сезоне украинский голкипер сыграл 14 матчей за Реал, пропустил 19 голов, в 6 поединках сыграл на ноль. Контракт украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2030 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.