В Риме появилось оригинальное граффити с изображением новоиспеченного тренера Ромы Жозе Моуринью, сообщает The Sun.

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На рисунке скандальный португалец едет на скутере в шарфе "волков". Местным жителям понравилось такое произведение уличного искусства, и они охотно делали селфи на фоне "Жозе на скутере".

Напомним, Рома объявила, что летом Моурниью заменит на тренерском мостике "волков" Паулу Фонсеку.

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