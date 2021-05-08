"Моуринью на скутере": португалец еще не добрался до Рима, а фаны уже разрисовывают город изображением нового тренера
07:30 - Читати українською
Похоже, болельщики Ромы положительно оценивают решение руководства клуба пригласить Жозе Моуринью.
В Риме появилось оригинальное граффити с изображением новоиспеченного тренера Ромы Жозе Моуринью, сообщает The Sun.
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На рисунке скандальный португалец едет на скутере в шарфе "волков". Местным жителям понравилось такое произведение уличного искусства, и они охотно делали селфи на фоне "Жозе на скутере".
Напомним, Рома объявила, что летом Моурниью заменит на тренерском мостике "волков" Паулу Фонсеку.
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