Моуринью на примере Это'О показал несправедливость футбола

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением относительно камерунца Самюэля Это'О, с которым работал тренируя Интер и Челси.

"Я не могу понять, почему Это'О никогда не выигрывал "Золотой мяч", учитывая его впечатляющую карьеру. Он трижды играл в финале Лиги чемпионов, дважды победил с Барселоной и забивал в обоих финалах. Самюэль также выиграл Лигу чемпионов с Интером и завоевал множество титулов страны.

Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

В течение нескольких лет он был лучшим нападающим мира и я считаю, что он заслужил "Золотой мяч". К сожалению, на такие вещи мы не в состоянии повлиять", – сказал Моуринью в эфире камерунской радиостанции.

Это'О высоко оценил роль Моуринью в своей карьере

Напомним, 7 сентября 38-летний нападающий в своем Инстаграме объявил о завершении карьеры. Впоследствии, в одном из многочисленных интервью Самюэль назвал Моуринью одиним из лучших людей в мировом футболе.

Это'О начал профессиональную карьеру в Реале, после чего поиграл в нескольких испанских клубах, главным из которых для него стала Барселона. Форвард также выступал в Интере, Анжи, Челси, Эвертоне, Сампдории. В последние годы Это'О играл в Турции и Катаре.

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