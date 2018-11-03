Моуринью: Мы не можем соревноваться с Ливерпулем, Манчестер Сити и Челси, надо думать, как попасть в 4 лучших

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал возможность одержать чемпионство в АПЛ в этом сезоне.

"Когда ты находишься за пределами первой четверки, не думаю, что ты должен вести разговоры о чемпионстве. Находясь в четверке, можно посмотреть вверх, оценить дистанцию, посмотреть на предстоящие матчи, на календарь, проанализировать ситуацию, травмы игроков, и тогда думать о чемпионстве.

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Но сейчас мы вне четверки, и теперь нам нужно набирать очки, чтобы до конца декабря быть в лучшем положении, чем наша текущая позиция.

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В этом сезоне мы не можем соревноваться с Ливерпулем, Манчестер Сити и Челси, претендующих на титул, надо думать, как занять место в топ-4", – цитирует Жозе Моуринью ESPN.