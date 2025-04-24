Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии перед чемпионатом мира 2026 года.

Федерация футбола Португалии рассматривает вариант выкупа контракта Моуринью у Фенербахче, информирует beIN Sport. Сообщается, что все будет зависеть от итогов Лиги наций, где Португалия сыграет в полуфинале против Германии. На данный момент команду возглавляет Роберто Мартинес.

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Моуринью всегда мечтал возглавить сборную Португалии, о чем часто заявлял в своих интервью. В то же время Фенербахче недавно принял решение предложить "особенному" продлить контракт.

"Канарейки" занимают второе место в турецкой Суперлиге, отставая от Галатасарая на 5 очков.

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