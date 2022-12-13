Португальская федерация футбола находится в поисках специалиста, который мог заменить Фернанду Сантуша во главе национальной команды. Одним из кандидатов стал Жозе Моуринью, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, стороны уже провели предварительные переговоры. Речь идет о том, чтобы Моуринью совмещал работу в клубе и сборной. 59-летний специалист серьезно оценивает такую возможность. Реакция Ромы на такой сценарий пока неизвестна.

Напомним, сборная Португалии на ЧМ-2022 дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко. Фернанду Сантуш не подавал в отставку, решив сначала провести переговоры с федерацией. Тамошняя пресса убеждена, что тренер покинет свой пост.

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