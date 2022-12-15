Ранее сообщалось, что Моуринью хочет совмещать работу в Роме и сборной Португалии, но клуб и сам Жозе против такого варианта, сообщает Retesport.it со ссылкой на Record.

Экс-тренер Шахтера составит конкуренцию Моуринью за тренерское кресло сборной Португалии

Назначение сеу Жозе на должность наставника сборной Португалии возможно летом 2023 года, а контракт предлагают к ЧМ-2026. Но для этого придется покинуть Рому. Также есть споры по поводу тренера сборной весной, когда состоятся первые матчи квалификации к Евро-2024 – должность временно может занимать Руй Жорже, коуч молодежной сборной.

Главным тренером сборной Португалии продолжает оставаться Фернанду Сантуш, контракт которого истекает в 2024 году. Однако, по информации СМИ, он не доработает до истечения срока соглашения.

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