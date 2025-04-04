Недавно "селесао" остались без наставника, поскольку Доривала Жуниора уволили после поражения от Аргентины (1:4).

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По информации журналиста Андре Ризека, Федерация футбола Бразилии (CBF) определила четырех претендентов на пост тренера. Ими стали Абел Феррейра (Палмейрас), Карло Анчелотти (Реал), Жорже Жезуш (Аль-Хиляль) и Жозе Моуринью (Фенербахче).

Отмечается, что бразильцы мечтают, чтобы команду возглавил Карло Анчелотти, но понимают, что это очень тяжело воплотить в жизнь. Наиболее вероятным вариантом для сборной Бразилии является Жорже Жезус, который намекал на то, что готов поработать с "селесао".

Напомним, в отборе к ЧМ-2026 сборная Бразилии занимает четвертое место, набрав 21 балл за 14 туров.

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