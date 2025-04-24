Лидс может заменить Даниэля Фарке после выхода в АПЛ на Жозе Моуринью.

Владельцы Лидса рассматривают увольнение Даниэля Фарке после успешного сезона в Чемпионшипе, сообщает Daily Mail.

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Немецкий специалист вывел "павлинов" напрямую в АПЛ после неудачи в плей-офф в прошлой кампании. Однако руководство клуба считает, что команде нужен более успешный тренер в элитном дивизионе Англии.

Фарке славился постоянными выходами в АПЛ еще во время работы в Норвиче, но его команда всегда вылетала обратно в Чемпионшип в следующих сезонах после повышения в классе. Именно поэтому Лидс рассматривает кандидатуру тренера Фенербахче Жозе Моуринью, чтобы закрепиться в АПЛ. Сам португалец не раз заявлял о желании вернуться в чемпионат Англии.

Добавим, что Лидс – трехкратный чемпион Англии. Также команда доходила до финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1974/75, где уступила Баварии. Сейчас клуб активно интересуется форвардом Динамо Владиславом Ванатом.

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