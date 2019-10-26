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Моуринью может возглавить Арсенал

11:49 57 Читати українською
Моуринью может возглавить Арсенал
Жозе Моуринью / Reuters

Пресса продолжает перебирать варианты продолжения карьеры для одиозного Жозе Моуринью, который уже почти год сидит без работы.

Среди потенциальных работодателей португальца оказался и лондонский Арсенал, информирует Sun.

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Поводом для слухов стало присутствие Моуринью на трибунах Эмирейтс во время матча Арсенала против Витории Гимараэш в Лиге Европы. Болельщики "канониров" сразу начали активно обсуждать возможный приход 56-летнего португальца. Дополнительным аргументом является то, что главный тренер Арсенала Унаи Эмери находится под постоянным давлением из-за нестабильных результатов команды, которые не позволяют лондонцам серьезно бороться за трофеи.

Напомним, что ранее Моуринью работал с Челси, который считается одним из самых принципиальных соперников Арсенала.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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