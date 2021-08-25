"Волки" готовы подписать хавбека, утверждает Corriere dello Sport.

Рома возобновила интерес к Лангле

Лофтус-Чик в прошлом году не помог Фулхэму, где выступал на правах аренды, удержаться в АПЛ. Летом он вернулся в Челси и даже вышел в трех спаррингах "синих". Однако, не убедил тренерский штаб лондонцев в своей необходимости. Челси готов продать собственного воспитанника за 16 млн евро.

К слову, Рубен Лофтус-Чик дебютировал на профессиональном уровне именно под руководством Жозе Моуринью. В чемпионском для Челси сезоне 2014/15 нынешний наставник Ромы позволил юному центрхаву сыграть 4 матча во всех турнирах.

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