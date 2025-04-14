Моуринью может вернуться в Реал – источник назвал одно условие
Реал может пригласить на пост главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью.
Нынешний наставник турецкого Фенербахче может возглавить Реал, сообщает El Gol Digital. Президент мадридского клуба Флорентино Перес звонил португальскому специалисту насчет возможного возвращения к "сливочным".
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Отмечается, что мадридцы рассмотрят кандидатуру Моуринью, если не удастся договориться с главным тренером Байера Хаби Алонсо. В Реале уверены, что наставник немецкого клуба должен стать тренером клуба в будущем, поэтому Флорентино Перес может предложить Жозе Моуринью краткосрочный контракт на один-два сезона.
Напомним, португальский специалист возглавлял мадридский клуб в 2010-2013 гг. и выиграл 3 трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в активе команды 66 очков после 31-го тура.
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