Нынешний наставник турецкого Фенербахче может возглавить Реал, сообщает El Gol Digital. Президент мадридского клуба Флорентино Перес звонил португальскому специалисту насчет возможного возвращения к "сливочным".

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Отмечается, что мадридцы рассмотрят кандидатуру Моуринью, если не удастся договориться с главным тренером Байера Хаби Алонсо. В Реале уверены, что наставник немецкого клуба должен стать тренером клуба в будущем, поэтому Флорентино Перес может предложить Жозе Моуринью краткосрочный контракт на один-два сезона.

Напомним, португальский специалист возглавлял мадридский клуб в 2010-2013 гг. и выиграл 3 трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в активе команды 66 очков после 31-го тура.

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