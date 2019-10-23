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Моуринью может продолжить карьеру в Германии – португалец попал в список интересов Боруссии Д

16:10 34 Читати українською
Моуринью может продолжить карьеру в Германии – португалец попал в список интересов Боруссии Д
Жозе Моуринью / AS

Бывший тренер Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может сменить Люсьена Фавра во главе Боруссии Д.

Руководство Боруссии Д может освободить Фавра, если "шмели" не смогут бороться за титулы под руководством швейцарского специалиста, информирует Sport Bild.

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Одним из кандидатов на пост главного тренера Боруссии Д стал Моуринью, которого в декабре 2018 уволили из Манчестер Юнайтед. Также отмечается, что в недавнем интервью немецким СМИ Моуринью признался, что восхищается Боруссией и тем, как дортмундский клуб пытается конкурировать с Баварией.

Отметим, что 56-летнего Моуринью в последнее время активно сватают в Реал, в котором он работал с 2010 по 2013 год.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Бавария Бавария
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