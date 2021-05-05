Экс-хавбек римлян Даниэле Де Росси получит возможность стать помощником Особенного, сообщает Il Messaggero.

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Моуринью совместно с директором Ромы Тьягу Пинту начал отбор потенциальных членов нового тренерского штаба. Традиционно для себя португалец стремится привлечь хотя бы одну знаковую фигуру в истории клуба-работодателя. Де Росси провел 18 сезонов в составе "волков", а с марта помогает Роберто Манчини в сборной Италии. Альтернативная кандидатура – Вальтер Самуэль, игравший под руководством Моуринью в Интере. Аргентинец также выступал за Рому в 2000-2004 гг.

Напомним, что Жозе Моуринью официально возглавит Рому с нового сезона. До конца нынешней кампании с командой будет работать его соотечественник Паулу Фонсека.

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