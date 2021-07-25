Рома серьезно заинтересована в услугах 26-летнего француза, сообщает Sport.es.

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Барселона не собирается делать ставку на Лангле и рассмотрит предложения по трансферу. Правда, пока у клубов разная оценка стоимости центрбека. Рома готова отдать 15 млн евро, тогда как каталонцы рассчитывают на 25 млн. Три года назад "блаугранас" заплатили Севилье за игрока 35 млн.

Добавим, что в прошлом сезоне Лангле провел 33 матча в испанской Примере, забил один гол и один автогол, а также получил девять желтых карточек.

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