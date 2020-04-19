Моуринью мог вернуться в Порту – Манчестер Юнайтед заблокировал сделку

Президент Порту Пинту Да Кошта заявил, что пытался вернуть в клуб Жозе Моуринью.

"Несколько сезонов назад, когда мы были без тренера в середине кампании, а потом ушел и Луиш Каштру (нынешний наставник Шахтера. – прим.), я обратился к Жозе Моуринью, у которого был контракт с Манчестер Юнайтед на следующий сезон.

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Я спросил Моу, может ли он перебраться в Порту на полгода, чтобы мы достойно завершили сезон. Жозе согласился и собирался вылетать, но руководство Манчестер Юнайтед запретило ему это делать. Все потому, что и Порту, и МЮ тогда участвовали в Лиге Европы. Нас воспринимали, как конкурентов. Моуринью был готов работать с нами, и это хороший показатель. Жаль, что у нас не получилось поработать, но в будущем я попробую еще раз", – отметил Пинту Да Кошта в комментарии O Jogo.

Напомним, Моуринью сделал себе имя, работая именно с Порту. В 2004 году португалец вместе с "драконами" выиграл Лигу чемпионов. К слову, Жозе был вторично уволен из Челси в декабре 2015, а уже летом 2016 возглавил Манчестер Юнайтед. Очевидно, именно в тот период он получал предложение временно поработать с Порту.

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