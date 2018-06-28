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Моуринью: Матч Англия – Бельгия будет встречей друзей

13:20 53 Читати українською
Моуринью: Матч Англия – Бельгия будет встречей друзей
Жозе Моурінью / Фото з соцмереж

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Бельгия.

"Я бы хотел, чтобы матч Англия – Бельгия что-то решал. Это будет встреча друзей, потому что большинство бельгийских футболистов играют в Англии в тех же самых командах, и английские игроки.

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Это будет встреча команд и игроков, которые прекрасно знают друг друга, знают все друг о друге, о все качества соперников. Если этот матч решает что-то для квалификации, то я не хочу его пропустить", – цитирует Моуринью издание RT.

Матч 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Бельгия состоится сегодня, начало в 21:00. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

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ЧМ 20183 тур

Англия - Бельгия: Четверг 28 июня 2018

Англия
до матча
5
час
:
51
мин
Бельгия
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Англия Англия Англия - Бельгия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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