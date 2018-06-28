Моуринью: Матч Англия – Бельгия будет встречей друзей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Бельгия.

"Я бы хотел, чтобы матч Англия – Бельгия что-то решал. Это будет встреча друзей, потому что большинство бельгийских футболистов играют в Англии в тех же самых командах, и английские игроки.

Англия – Бельгия: анонс матча ЧМ-2018

Это будет встреча команд и игроков, которые прекрасно знают друг друга, знают все друг о друге, о все качества соперников. Если этот матч решает что-то для квалификации, то я не хочу его пропустить", – цитирует Моуринью издание RT.

Матч 3 тура группового этапа ЧМ-2018 Англия – Бельгия состоится сегодня, начало в 21:00. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

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