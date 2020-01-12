toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Моуринью: Ливерпулю повезло – они могли пропустить и остаться в меньшинстве

12 января 00:02 173 Читати українською
Моуринью: Ливерпулю повезло – они могли пропустить и остаться в меньшинстве
Жозе Моуринью / ВВС

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал матч против Ливерпуля, в котором его команда потерпела минимальное поражение.

 
Роберто Фирмино 37’
37’ Роберто Фирмино

"Вчера мы полчаса тренировались защищаться после введения мяча из аута и в итоге проиграли матч после аута.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1 – видео гола и обзор матча

Думаю, арбитры проделали хорошую работу, но один из помощников не заметил, что во время голевой атаки Мане коснулся мяча рукой.

Нам нужно играть с эйфорией, чтобы соревноваться со столь хорошей командой. Считаю, что мы заслужили большего. Мы усилили давление во втором тайме и действовали агрессивно.

Я говорил, что Ливерпуль выиграет АПЛ, когда они обыграли Манчестер Сити несколько месяцев назад. Сегодня им повезло: они могли пропустить гол, а Робертсон мог получить красную карточку", – цитирует Моуринью ВВС.

Очевидно, португальский наставник "шпор" имеет ввиду эпизод во втором тайме, когда защитник Ливерпуля грубо сыграл против Яфета Танганги.

Ливерпуль удержал тяжелую победу над Тоттенхэмом и оторвался на 16 очков на вершине АПЛ

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1543
Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Садио Мане Садио Мане Жозе Моуринью Жозе Моуринью Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон Тоттенхэм - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
26
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук