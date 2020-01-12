Моуринью: Ливерпулю повезло – они могли пропустить и остаться в меньшинстве

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал матч против Ливерпуля, в котором его команда потерпела минимальное поражение.

"Вчера мы полчаса тренировались защищаться после введения мяча из аута и в итоге проиграли матч после аута.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:1 – видео гола и обзор матча

Думаю, арбитры проделали хорошую работу, но один из помощников не заметил, что во время голевой атаки Мане коснулся мяча рукой.

Нам нужно играть с эйфорией, чтобы соревноваться со столь хорошей командой. Считаю, что мы заслужили большего. Мы усилили давление во втором тайме и действовали агрессивно.

Я говорил, что Ливерпуль выиграет АПЛ, когда они обыграли Манчестер Сити несколько месяцев назад. Сегодня им повезло: они могли пропустить гол, а Робертсон мог получить красную карточку", – цитирует Моуринью ВВС.

Очевидно, португальский наставник "шпор" имеет ввиду эпизод во втором тайме, когда защитник Ливерпуля грубо сыграл против Яфета Танганги.

Ливерпуль удержал тяжелую победу над Тоттенхэмом и оторвался на 16 очков на вершине АПЛ