"Что думаю о выступлении? Ничего хорошего, результат оказался лучше игры, а второй тайм – лучше первого. Некоторые игроки выступили очень здорово. Выступление других было очень слабым. Поэтому единственная положительная вещь с сегодняшнего матча – это, конечно, выход в плей-офф и то, что у нас есть шанс финишировать на первом месте, если мы обыграем Антверпен.

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Факт в том, что групповой этап Лиги Европы не мотивирует некоторых игроков, я это знал. Некоторые из этих игроков являются системообразующими для Тоттенхэма при любых обстоятельствах. Игроки знают это, я делюсь с ними своими мыслями и обычно не ошибаюсь.

Во время разминки у меня возникло ощущение, что в плане интенсивности и энтузиазма между нами и соперниками есть огромная разница, и я сказал об этом игрокам. Меня ничего не удивляет", – приводит слова Моуринью Football.london.

Напомним, Тоттенхэм расписал сумасшедшую ничью с австрийским ЛАСКом (3:3) и расположился на 2 месте в группе, уступая Антверпена 2 пунктами.

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