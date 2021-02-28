"Нам нужно было набирать три очка ради продвижения в таблице, ради улыбок на лицах игроков. Это самое важное. Нам нужна была хорошая победа в АПЛ. Мы действовали хладнокровно, здорово начали игру, использовали первый же шанс забить, а после третьего шанса счет был уже 2:0. В итоге до перерыва мы вели 3:0. Это очень важно для команды, которая не очень хорошо выступала в последнее время, проигрывала.

Феерия Бейла в видеообзоре матча Тоттенхэм – Бернли – 4:0

Обычно мы начинаем игру и после первой же ошибки пропускаем. Сегодня все сложилось иначе. Бернли бился до конца, но не помню ни одного важного сейва в исполнении Льориса. Мы с самого начала контролировали матч. Нам нужны очки. Сегодня мы получили их без особых проблем, это было нам необходимо.

Я очень рад за Бейла, рад за команду – ей нужен талант Гарета. Я рад за Бейла тем, что он спокоен, поскольку игнорирует то, что о нем пишут, говорят, показывают. Я доволен, потому что когда он в хорошем состоянии, то способен играть так, как сегодня. Он выступил очень хорошо, причем это касается не только голов, но и того, как он менял темп, врывался в штрафную. Я очень доволен", – приводит слова Моуринью BBC.

Отметим, что Бейл отметился дублем и ассистом в ворота Бернли, чем помог крупно победить (4:0).

Дубль+ассист Бейла принес Тоттенхэму разгромную победу над Бернли, Арсенал уверенно одолел обескровленный Лестер