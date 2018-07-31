Моуринью: Я боюсь начала нового сезона

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился переживаниями перед стартом нового сезона 2018/19.

"Это очень странное межсезонье. Мы в этом не виноваты. Как всегда, все было организовано прекрасно, и, конечно, нужно дать тем игрокам, которые были на чемпионате мира, шанс отдыхать.

"Первый на выход", – Моуринью захватил лидерство в рейтинге букмекеров

В плане организации сборы очень хорошие, но у нас игроки отсутствуют, что очень раздражает.

Мы вернемся в Европу, и когда приедем, начнется Премьер-лига со всеми сопутствующими рисками. Мы начинаем сезон без игроков, которые принимали участие в Мундиале. У них не будет нужных тренировок.

Будет очень сложно, и, если честно, я немного боюсь начале сезона 2018/19", – цитирует Моуринью издание Goal.com.

Моуринью считает боссов МЮ жлобами: он потратил 433 млн за 3 года