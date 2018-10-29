Моуринью из-за пробок пешком добирался на матч против Ювентуса

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, что добирался на стадион Олд Траффорд на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Ювентусом из отеля пешком.

"Как вы знаете, мы сменили отель. Отель находится буквально за углом. Игроки сидели в автобусе 45 минут, а я пошел пешком.

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Я надел капюшон и пошел прямо среди болельщиков, никто не узнал меня. У меня дорога заняла две минуты, в то время как команда 45 минут находилась в автобусе.

У Ювентуса та же проблема. Я проинформировал делегата УЕФА об этой ситуации, потому что мы не хотим, чтобы нас снова наказали", – цитирует Моуринью BT Sport.