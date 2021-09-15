"Я чувствую, что моя миссия как лидера очень проста. Ассистентом я также выиграл Кубок обладателей кубков, которого уже не существует. Кажется, я выиграл его с Барселоной в 1997 году.

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Хотя я не особо задумывался об этом, но думаю, что хотел бы выиграть еще что-то. Не думаю, что я единственный в истории, кто это сделает. Нам еще очень далеко до победы в Лиге конференций, но мы постараемся это сделать. Впереди только первый матч группы. Будет 6 матчей, и мы хотим обеспечить себе плей-офф как можно скорее", – приводит слова Моуринью RomaPress.

Напомним, в одну группу с Ромой попали луганская Заря, софийский ЦСКА и Будё-Глимт.

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